Zwei gesuchte Männer in Fernzügen festgenommen

In Fernzügen im Südwesten sind innerhalb weniger Tage zwei gesuchte Männer festgenommen worden. Am Freitagmorgen kontrollierte eine Streife einen Fernzug aus den Niederlanden auf Höhe Efringen-Kirchen, der in die Schweiz unterwegs war. Dabei wurde ein 32-Jähriger überprüft, gegen den ein europaweiter Untersuchungshaftbefehl vorlag, wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein am Montag berichtete.