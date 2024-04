Aktuell Land

Zwei Geldautomaten gesprengt - Unbekannte flüchten

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch zwei Geldautomaten in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) gesprengt. Danach waren sie mit Bargeld in noch unbekannter Höhe geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten den Notruf verständigt, nachdem sie von lauten Knallgeräuschen geweckt worden waren. Nach ersten Erkenntnissen gab es zwei Sprengungen. Dabei wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Noch in der Nacht fahndete die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Unbekannten - zunächst jedoch ohne Erfolg.