Nach ersten Erkenntnissen war zunächst eine 39-Jährige am Montagabend mit ihrem 8-jährigen Sohn auf einem Reifen in Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) gerutscht. Eine 58-Jährige folgte mit einem 10 Jahre alten Kind. Die beiden seien verwandt, sagte eine Polizeisprecherin - ohne Details zu nennen. Am Ende der Rutsche stießen die Vier mit ihren Reifen zusammen. Die Polizei prüft, wie es zu dem Unfall kam und welche Konsequenzen womöglich drohen.

