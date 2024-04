Aktuell Land

Zwei Frauen auf Bahngleis: Zug legt Schnellbremsung ein

Wegen zwei jungen Frauen in einem Karlsruher Gleisbereich hat der Fahrer einer Regionalbahn eine Schnellbremsung eingeleitet. Der Zug sei kurz vor den 24- und 25-jährigen Frauen stehen geblieben, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die zwei Fußgängerinnen waren nach eigenen Angaben am Samstag auf dem Weg zur S-Bahn-Station an und auf den Gleisen unterwegs gewesen. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.