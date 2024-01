Aktuell Land

Zwei Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall am Donnerstag in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) zwischen einem Linienbus und einem Lastwagen sind beide Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Linienbus war aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.