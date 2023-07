Aktuell Land

Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos bei Aalen (Ostalbkreis) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger geriet am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Auto, wie die Polizei in Aalen am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr befreite den 20 Jahre alten Mann, der in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Der 34-jährige Fahrer des anderen Autos trug ebenfalls schwere Verletzungen davon.