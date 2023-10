Aktuell Land

Zwei Überfälle nach Kontakt über Dating-Portal

Über ein Dating-Portal sollen im Landkreis Ravensburg zwei Männer jeweils einzeln in eine Wohnung gelockt und dort von mehreren teils bewaffneten Menschen geschlagen und ausgeraubt worden sein. Beide Überfälle ereigneten sich in den letzten zwei Septemberwochen in Aichstetten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Männer, beide 28 Jahre alt, wurden bei den Überfällen jeweils verletzt. Weitere Details zu den Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.