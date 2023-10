Zwangsprostitution und Drogen-Deals: Rocker vor Gericht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sie sollen fünf Frauen zur Prostitution gezwungen und in großem Stil mit Drogen gedealt haben: Fünf mutmaßliche Mitglieder der in Deutschland verbotenen Gruppierung »United Tribuns« müssen sich von Mittwoch (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Angeklagt sind die Männer im Alter zwischen 23 bis 33 Jahren unter anderem wegen Menschenhandels. Der Prozess findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt.

Die Taten der Deutschen sollen sich zwischen Ende 2020 und September 2022 in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) abgespielt haben. Zwei Angeklagte sollen den jungen Frauen eine Liebesbeziehung vorgespielt haben und sie dann mit Gewalt, Drogen und Drohungen dazu gebracht haben, sich zu prostituieren. Die Frauen sollen dazu gezwungen worden sein, ihre Einnahmen an die Männer abzugeben.

Daneben sollen vier der Angeklagten im Raum Villingen-Schwenningen in großem Stil mit Drogen gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem schwunghaften Handel unter anderem mit Marihuana, Kokain und Ecstasy. Ihnen wird außerdem die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Die »United Tribuns« sind seit vergangenem Herbst in Deutschland verboten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte das bundesweite Verbot damit begründet, dass bei Auseinandersetzungen im Rockermilieu immer wieder völlig unbeteiligte Menschen gefährdet würden. Mitglieder der Gruppierung »United Tribuns« hätten schwerste Straftaten begangen: Sexualstraftaten, Menschenhandelsdelikte und versuchte Tötungsdelikte.

Gegründet wurden die »United Tribuns« von einem Ex-Boxer 2004 in Villingen-Schwenningen. Verbreitet war die Organisation laut Bundesinnenministerium etwa auch in Kiel, München und Remscheid. Zu erkennen sind die Mitglieder der verbotenen Gruppierung an ihren dunklen Kutten. Mit dem Vereinsverbot wurde automatisch auch das Tragen der Kutte untersagt. Im Vergleich zu den »Hells Angels« verzichten die »United Tribuns« auf Motorräder als Statussymbol.

Der Prozess gegen die fünf mutmaßlichen Mitglieder der Gruppierung findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Insgesamt sind 14 Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Ein Urteil könnte am 11. Dezember fallen.

