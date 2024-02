Aktuell Land

Zwölfjährige von Heuballen getroffen und schwer verletzt

Ein Mädchen ist auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) von einem Heuballen getroffen und schwer verletzt worden. Als ein 67-Jähriger das Heu per Radlader von einem Anhänger ablud, sei nach ersten Erkenntnissen einer der Heuballen umgekippt und seitlich vom Anhänger gefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.