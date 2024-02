Zwölfjährige stirbt an Verletzungen durch Heuballen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sie war am vergangenen Mittwoch an einem Radlader vorbeigegangen, als dieser Heuballen von einem Anhänger ablud. Einer davon sei umgekippt und seitlich vom Anhänger auf das Kind gefallen. Ein Notarzt versorgte die Zwölfjährige, bevor sie ins Krankenhaus kam.

Das Mädchen hatte den Angaben nach in seiner Freizeit gelegentlich auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gearbeitet, auf dem sich der Unfall ereignete. Dort kümmerte sich das Kind um Pferde.

