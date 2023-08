Aktuell Land

Zwölf gestohlene Ortsschilder wieder aufgetaucht

Rund 30 Ortsschilder in der Region Göppingen sind gestohlen gemeldet worden - nun sind zwölf davon wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand ein Zeuge zwölf Orts- und zwei weitere Verkehrsschilder in einem Feld bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 10 000 Euro.