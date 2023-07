Aktuell Land

Zuzahlungen für Pflege im Heim in Baden-Württemberg hoch

Die Pflege im Heim wird immer teurer: Die Eigenanteile steigen weiter an - trotz der staatlichen Entlastungszuschläge. Für den Pflegeplatz in Baden-Württemberg zahlt man einer neuen Auswertung nach am meisten.