Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Auto

Bei einem Zusammstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ist in Mannheim ein sechsstelliger Schaden entstanden. Ein 22 Jahre alter Autofahrer habe am Dienstag an einer Einmündung die Vorfahrt der Bahn ignoriert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend kam es zu dem Unfall, bei dem das Auto gegen ein parkendes Fahrzeug aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand.