Zusammenstoß zweier Straßenbahnen in Mannheim

Zwei Straßenbahnen sind in Mannheim am Samstagmittag aus zunächst unbekannter Ursache zusammengestoßen. Die Unfallstelle wurde nach über einer Stunde geräumt und die Straßenbahnen setzten ihre Fahrt selbstständig fort, wie die Polizei am frühen Nachmittag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geschätzter Schaden von rund 70.000 Euro.