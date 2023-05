Aktuell Land

Zusammenstoß von Pedelecs: Ein Radfahrer schwer verletzt

Auf einem Radweg im Landkreis Lörrach sind drei Pedelec-Fahrer bei einem Unfall verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein Ehepaar war am Samstagabend auf dem Radweg an der B317 in Richtung Steinen unterwegs, als ihm ein 48-jähriger Mann entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der drei Elektroräder auf dem Radweg, der in beide Richtungen befahren werden kann. Während die Eheleute, 60 und 62 Jahre alt, nur leicht verletzt wurden, erlitt der 48-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.