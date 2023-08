Aktuell Land

Zusammenstoß: Motorradfahrer und -fahrerin schwer verletzt

Eine 16-jährige Motorradfahrerin und ein 20-jähriger Motorradfahrer sind bei einem Zusammenstoß mit ihren Fahrzeugen schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache an einer Kreuzung in Löffingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald), wie die Polizei mitteilte. Die beiden Verletzten wurden per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.