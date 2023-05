Aktuell Land

Zusammenstoß im Gegenverkehr: Drei Verletzte

Bei einem Unfall nach einem missglückten Überholmanöver auf der B33 sind am späten Freitagabend drei Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Eine Frau war mit ihrem Auto beim Überholen in einer Rechtskurve zwischen Villingen und Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und nach ihrer Bergung per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Sein Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon.