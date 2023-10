Aktuell Land

Zusammenstoß im Gegenverkehr bei Schwäbisch Hall: Eine Tote

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Schwäbisch Hall ist eine Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen erlitten vermutlich schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Unfall passierte am Mittwochnachmittag auf der Westumfahrung. Eine Frau sei mit ihrem Wagen in einer unübersichtlichen und langen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, hieß es. Dort kollidierte ihr Pkw mit einem Kleinwagen. Dessen Fahrerin starb.