Das Fahrzeug wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert und die Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt. Als die Feuerwehr sie aus dem Wagen befreit hatte, kam sie mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Nach ersten Informationen der Rettungskräfte bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Fahrer des Lkw aufgenommen.

Mitteilung der Polizei