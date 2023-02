Bitte aktivieren Sie Javascript

Sein Pkw prallte nach links in die Betonleitwand, wurde von dort nach rechts in die Leitplanke geschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Der Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das überholende Fahrzeug, nach Zeugenaussagen ein dunkler Kleinwagen, entfernte sich vom Unfallort. Die A5 war für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.

PM