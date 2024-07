Zunahme des Urlaubsverkehrs am Wochenende erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit dem Start der Ferien in drei weiteren Bundesländern wird es am Wochenende voll auf den Straßen in Baden-Württemberg. Am Samstag gibt es die meisten Staus der Prognose zufolge zwischen 10.00 und 15.00 Uhr. Als besonders anfällige Strecken gelten die Autobahn 5 zwischen Karlsruhe – Basel, die Autobahn 6 zwischen Mannheim – Heilbronn – Nürnberg, die Autobahn 7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte, die Autobahn 8 Stuttgart – München sowie die Autobahn 81 Stuttgart – Singen, wie der ADAC Württemberg mitteilte. Die besten Chancen, an diesem Wochenende ohne größere Störungen ans Ziel zu kommen, bestehen demnach am Sonntag.

Mit dem Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland seien inzwischen neun Bundesländer in den Sommerferien. Aus Nordrhein-Westfalen rollt laut Mitteilung die zweite Reisewelle Richtung Küsten, Berge und in den Süden. Auch die Mitte und der Süden der Niederlande sowie die meisten nordeuropäischen Länder haben schon schulfrei. Heute liegt nach Angaben des ADAC die größte Staubelastung auf den baden-württembergischen Autobahnen in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr. Hier komme vor allem in den Ballungszentren wie Stuttgart, Mannheim oder Karlsruhe erschwerend der Berufsverkehr hinzu.

Bei den Baustellen bleibt die Dauerbaustelle bei Pforzheim auf der Autobahn 8 das größte Nadelöhr im Südwesten. Hier sollten alle Reisenden definitiv mehr Zeit einplanen. Erschwerend komme an diesem Wochenende hinzu, dass der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt sei.