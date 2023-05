Aktuell Land

Zulieferer Eberspächer setzt weiter auf Abgasanlagen

Trotz des europäischen Wandels hin zu Elektromobilität setzt der Autozulieferer Eberspächer weiter auf das Geschäft mit Abgasanlagen. »Man kann nicht sagen: Das ist ein Auslaufmodell«, sagte Eberspächer-Chef Martin Peters am Mittwoch in Esslingen. In den USA, aber auch in Thailand oder Malaysia verzeichne der Bereich weiter Wachstum. Eberspächer wolle seine Präsenz in den Märkten ausbauen, in denen der Verbrenner länger eine Rolle spiele. In Europa sei die Nachfrage ebenfalls hoch - allerdings sei das eher ein Nachlauf der Lieferschwierigkeiten des vergangenen Jahres.