Zulieferer-Chef beklagt Haltung deutscher Hersteller

Bei Preisanstiegen haben Autozulieferer nach Worten des Chefs der Firma Marquardt mit deutschen Herstellern die größten Probleme. »Es ist mit keinem Kunden ein Zuckerschlecken«, sagte Harald Marquardt der »Stuttgarter Zeitung« und den »Stuttgarter Nachrichten« (Samstag). »Aber am schlimmsten ist es eindeutig mit den deutschen Herstellern. Sowohl in westlichen als auch in östlichen Weltregionen ist die Wertschätzung uns gegenüber deutlich höher als in Deutschland.« Das Unternehmen aus Rietheim-Weilheim (Landkreis Tuttlingen) stellt unter anderem Bedienelemente und Displays her.