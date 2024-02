Aktuell Land

Zukunft von Stindl und Gondorf beim Karlsruher SC offen

Ob Ex-Nationalspieler Lars Stindl und Kapitän Jerôme Gondorf über den Sommer hinaus für den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC spielen werden, ist nach Ansicht von Sportchef Sebastian Freis weiter offen. »Bei Lars ist es ja so, dass er aktuell noch mit einer Verletzung zu kämpfen hat und in diesem Umfeld wollen wir nicht in Zukunftsgespräche reingehen«, sagte der 38-Jährige in einem Sky-Interview nach dem 2:2 am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf.