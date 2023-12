Zug überrollt betrunkenen Mann: er bleibt unverletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 37-Jährige soll am Samstagmorgen mit einem Alkoholwert von 1,6 Promille im Blut am Bahnsteig gestanden und gegen 05.00 Uhr von alleine in die Gleise gefallen sein. Aufgrund seiner dunklen Kleidung sei er nach bisherigen Kenntnissen eine halbe Stunde lang von niemandem gesehen worden. Erst als sich eine Regionalbahn näherte, entdeckte deren Lokführer den 37-Jährigen im Scheinwerferlicht seines Zuges. Obwohl er seine Bahn sofort bremste, konnte er den Zug nicht vor dem Mann zum Stehen bringen. Der Betrunkene wurde versorgt und nach Hause gebracht.

PM Polizei