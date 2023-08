Aktuell Land

Zu früh ausgestiegen: Bundespolizei führt Familie zusammen

Die Bundespolizei hat in Bredstedt im Kreis Nordfriesland eine Familie aus Baden-Württemberg wieder zusammengeführt und dadurch deren Urlaub auf der Insel Amrum gerettet. Die zehnjährige Tochter der Familie sei in der Annahme, der Zug sei bereits in Niebüll, in Bredstedt ausgestiegen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. Das Mädchen habe seinen Irrtum erst bemerkt, als der Zug wieder angefahren sei.