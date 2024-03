Zollbeamte finden bei jedem zweiten Kontrollierten Drogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Aktion gegen Drogenkonsum und Drogenhandel lief über drei Tage in der vergangenen Woche. Baden-württembergische und bayerische Ermittler aus Friedrichshafen, Konstanz und Kempten waren unterwegs mit Rauschgiftspürhunden, auch die Polizei war beteiligt. Sie kontrollierten in Zügen, die über den Friedrichshafener Stadtbahnhof fuhren, sowie an den Bahnhöfen in Friedrichshafen, Ravensburg, Salem, Markdorf und Lindau.

Ein Zollsprecher erklärte die hohe Trefferquote damit, dass auch gezielt Gruppen überprüft worden seien. Unter anderem fand ein Zollhund einen sogenannten Erdbunker am Friedrichshafener Bahnhof, in dem Drogen für einen Abholer aufbewahrt waren. Andere Kontrollierte hatten Drogen im Gepäck oder in den Socken versteckt. Ein bereits vorbestrafter Mensch wurde den Angaben zufolge wegen des Besitzes einer größeren Menge Amphetamin festgenommen.

Pressemitteilung