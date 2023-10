Aktuell Land

Zoll stellt Verstöße bei Paketdienstleistern fest

Zollbeamte haben in Baden-Würrtemberg im Rahmen einer bundesweiten Kontrollaktion mehrere Verstöße in der Paketbranche festgestellt. Wie das Hauptzollamt Lörrach am Freitag mitteilte, ergaben sich bei den Überprüfungen am Montag insgesamt vier Hinweise auf Mindestlohnverstöße sowie auf illegale Beschäftigung. In acht Fällen sei außerdem Lohn vorenthalten oder veruntreut worden. Eine Person habe trotz ihrer Beschäftigung weiter Sozialleistungen bezogen.