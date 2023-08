Aktuell Land

Zoll leitet 60 Strafverfahren ein

Nach einer Kontrollaktion an den Grenzübergängen zur Schweiz hat der Zoll insgesamt 60 Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen Aufenthaltsbestimmungen eingeleitet. Wie das Hauptzollamt Singen am Dienstag mitteilte, stellten die rund 30 Einsatzkräfte in den Landkreisen Konstanz und Waldshut am Wochenende insgesamt 150 Gramm Drogen sicher. Die Zöllnerinnen und Zöllner fanden demnach überwiegend Amphetamine, Kokain sowie 120 Ecstasy-Tabletten, aber auch kleinere Mengen von Marihuana und Haschisch sowie 20 Joints. An den beiden Kontrolltagen waren den Angaben nach auch Rauschgiftspürhunde und ein Scanmobil im Einsatz.