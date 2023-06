Aktuell Land

Zoll findet 100 Kilo Cannabis-Produkte: Mann festgenommen

Zöllner haben rund 100 Kilogramm Cannabis-Produkte bei einer Kontrolle in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) in einem Kleintransporter gefunden. Unter den Produkten waren überwiegend Haschischplatten und Cannabis-Blüten, wie das Zollamt in Singen am Freitagmorgen mitteilte. Die Ware war demnach in insgesamt 13 Kartonagen und 19 schwarzen Säcken im Laderaum des Kastenwagens verstaut.