Zoll fertigt »Batmobil« ab

Mit einem Flitzer für Superhelden hat es das Zollamt Untermünkheim nahe Schwäbisch Hall zu tun gehabt: Dort wurde ein »Batmobil« zur Einfuhrverzollung angemeldet, wie das Hauptzollamt Heilbronn am Dienstag mitteilte. »Batmobil« heißt der schnittige Wagen der fiktiven Comicfigur »Batman«. Der bereits am Freitag in Untermünkheim verzollte Wagen ist laut Zoll vor mehr 30 Jahren mutmaßlich als Requisite für eine »Batman«-Verfilmung gefertigt worden.