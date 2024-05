Aktuell Land

Zoll entdeckt verbotenen Stockdegen in Gepäck von Reisendem

Der Zoll hat am Stuttgarter Flughafen einen sogenannten Stockdegen mit einer versteckten Klinge im Gepäck eines Reisenden gefunden. Der Mann sei am Donnerstag aus dem Irak nach Deutschland geflogen und habe den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren nutzen wollen, wie das Hauptzollamt Stuttgart am Montag mitteilte. Zollbeamte entdeckten zunächst den Schaft und dann das Griffstück mit der Klinge im Gepäck des Mannes.