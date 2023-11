Zoll entdeckt 138 Blutegel in Gepäck am Flughafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Dame habe am Sonntag nach ihrer Ankunft aus Istanbul die Gepäckhalle durch den Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollen. Zöllner hielten die 62-Jährige jedoch an. In ihrem Gepäck hätten die Beamten die lebenden Blutegel in Styroporboxen zwischen feuchten Tüchern entdeckt. Die Zöllner stellten die Tiere sicher und leiteten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Artenschutzbestimmungen gegen die Frau ein. Auf die Dame komme nun eine Geldstrafe zu. Die Blutegel brachte der Zoll den Angaben nach in einen zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart.

Mitteilung der HZA Stuttgart