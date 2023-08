Aktuell Land

Zivilstreife beobachtet Mann bei hochriskanten Fahrmanövern

Ein junger Mann hat auf einer Bundesstraße im Kreis Lörrach mit seinem Wagen hochriskante Fahrmanöver ausgeführt - unter der Beobachtung einer Zivilstreife. Erst sei der 21-Jährige in seinem Auto an der Streife vorbeigerast, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dann sei er damit dicht auf ein weiteres Fahrzeug aufgefahren und habe kurze Rechtslinksbewegungen gemacht.