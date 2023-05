Aktuell Land

Zitzelsberger fordert bessere Investitionsbedingungen

Der Chef der IG Metall Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger, hat davor gewarnt, dass Deutschland bei der Entwicklung und Produktion neuer Technologien künftig nicht mehr als Standort in Frage kommen könnte. Angesichts besserer Investitionsbedingungen im Ausland müssten die Politikerinnen und Politiker dafür sorgen, dass Wettbewerbsgleichheit herrsche, sagte er auf der Bezirksversammlung der Gewerkschaft am Dienstag in Böblingen.