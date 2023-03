Aktuell Land

Zinsentwicklung bringt LBS Südwest Rekord-Bausparvolumen ein

Die LBS Südwest hat im vergangenen Jahr ein so hohes Bausparvolumen wie noch nie verzeichnet. Klassisches Bausparen sei beliebter geworden, weil im Gegenzug die Zinsen auf normale Kredite wieder gestiegen seien, sagte Vorstandschef Stefan Siebert am Mittwoch in Stuttgart. Die Bausparsumme habe 2022 im Vergleich zu 2021 um etwa ein Drittel auf 11,5 Milliarden Euro zugenommen. Die Zahl der Neuverträge kletterte um gut zehn Prozent auf 135.000.