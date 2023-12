Aktuell Land

Zigarettenautomat gesprengt: Mann in Schweiz festgenommen

Ein 39-Jähriger, der 2021 in Deutschland einen Zigarettenautomaten gesprengt haben soll, ist in der Schweiz festgenommen und nach Deutschland überstellt worden. Der Mann soll damals 60 Schachteln Zigaretten erbeutet haben, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Aber anstatt zur Gerichtsverhandlung zu erscheinen, verließ der Mann Deutschland und ließ sich in der Schweiz nieder.