Zigaretten in Mülleimer könnten Brand verursacht haben

Ein wegen Zigaretten brennender Mülleimer hat vermutlich ein Feuer in Neresheim (Ostalbkreis) verursacht. Fünf Menschen kamen Polizeiangaben zufolge mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser. Gebrannt hatte es am Dienstagabend in einem Verschlag. Auf das angrenzende Wohnhaus habe das Feuer aber nicht übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Bewohner des angrenzenden Hauses löschten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.