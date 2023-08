Aktuell Land

Ziegen sorgen für Autobahnsperrung und Polizeieinsatz

Vier Ziegen haben die Autobahn 98 bei Laufenburg (Landkreis Waldshut) blockiert, so dass die Polizei die Strecke kurzzeitig sperren musste. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte ein Augenzeuge die Einsatzkräfte alarmiert und die ausgebrochenen Tiere am Sonntag gemeldet. Da sich diese frei auf der Fahrbahn bewegten und nicht so einfach einfangen ließen, sperrte die Polizei die Autobahn. Zusammen mit der freiwilligen Feuerwehr und dem Halter der Tiere gelang es schließlich, die Ziegen wieder einzusammeln.