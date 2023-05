Ziegen klettern auf Polizeiautos und beschädigen vier Fahrzeuge

Bitte aktivieren Sie Javascript

SCHOPFHEIM. Zwei Ziegen sind in Schopfheim im Landkreis Lörrach auf ein Polizeiauto geklettert. Zeugen hatten insgesamt drei Tiere beobachtet, wie sie an einem Tennisplatz Autos bestiegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Eintreffen der Beamten erklommen sie auch das Einsatzfahrzeug.

Nur viel gutes Zureden und körperlicher Einsatz brachte die Ziegen dazu, vom Auto abzulassen. Weiteres Zureden war nötig, bis die Ziegen schließlich eingefangen und an eine Hundeleine genommen werden konnten.

Die ausgebüxten Tiere wurden am Freitag zunächst in einem benachbarten Stall untergebracht. Wenig später konnte ihr Besitzer ausfindig gemacht und ihm die Ziegen übergeben werden. Sie beschädigten bei ihren Kletteraktionen insgesamt vier Autos. (dpa)