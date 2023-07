Aktuell Land

Zeugen wollen Sachbeschädigung verhindern: Angriff

Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind zwei Männer bei dem Versuch angegriffen worden, eine Gruppe an einer Sachbeschädigung zu hindern. In der Nacht von Freitag auf Samstag sei eine Gruppe von circa zwölf Menschen in Schluchsee unterwegs gewesen und habe sich dort mutmaßlich an einem Werbeschild zu schaffen gemacht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.