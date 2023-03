Aktuell Land

Zeppelin zieht sichweitgehend aus Russland zurück

Der Zeppelin-Konzern erwartet in diesem Jahr weitere Belastungen durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine, aber keine katastrophalen Einbrüche. Der 24. Februar vergangenen Jahres habe eine Unternehmenskrise ausgelöst, sagte der Unternehmenschef Peter Gerstmann am Freitag. Bis dahin hatte der Konzern aus Friedrichshafen etwa 20 Prozent seines Umsatzes in Russland, Belarus und der Ukraine erwirtschaftet.