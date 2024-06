Aktuell Land

Zensus 2022: Rund 11,1 Millionen Menschen im Südwesten

Baden-Württembergs Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren nicht so stark gewachsen, wie von den Statistikern bisher angenommen worden ist. Zum Stichtag 15. Mai 2022 wurden beim Zensus 2022 rund 11,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner für das Bundesland ermittelt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Das sind rund 131 000 Einwohner weniger, als auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011 bisher vermutet worden waren.