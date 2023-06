Aktuell Land

Zeltstadt beim »Southside«-Festival: Besucher reisen an

Partystimmung gibt es schon vor dem offiziellen Start des »Southside«-Festivals: Tausende Musikfans haben am Donnerstag ihre Zelte in Neuhausen ob Eck aufgeschlagen. Die Veranstalter erwarten bis Sonntag rund 65.000 Besucher auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Landkreis Tuttlingen. Die Campingplätze hätten vormittags geöffnet, erklärte ein Sprecher. Der Großteil der Besucher reise für gewöhnlich zum Vorprogramm am Donnerstag an.