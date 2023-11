Zehnkämpfer Neugebauer wechselt zum VfB Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Neugebauer, der beim WM-Zehnkampf im Sommer nach der Halbzeit-Führung hinter die Medaillenränge zurückgefallen war, lebt in den USA. Er studiert an einer der Leichtathletik-Hochburgen Amerikas, der University of Texas in Austin, mit einem Vollstipendium Wirtschaftswissenschaften.

Möglich wurde der Wechsel zum VfB unter anderem durch das Engagement des neuen Trikotsponsors der Stuttgarter Leichtathleten. Weitere Neuzugänge beim VfB sind die dreimalige deutsche Meisterin und ehemalige Junioren-Weltmeisterin im Kugelstoßen, Alina Kenzel (VfL Waiblingen), sowie Stabhochspringerin Anjuli Knäsche (LG Leinfelden-Echterdingen), die zweifache deutsche Meisterin ist und im Sommer ebenfalls bei der WM in Ungarn dabei war.

VfB-Leichtathletik-Abteilung