Aktuell Land

Zehnjährige bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Ravensburg ist ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Vier weitere Insassen trugen leichte Verletzungen davon, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte ein 18-jähriger Autofahrer einem anderen Wagen an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich das andere Auto. Der 40-Jährige am Steuer und seine drei Mitfahrer, darunter das Mädchen, wurden verletzt. Sie wurden ebenso ins Krankenhaus gebracht wie der Unfallverursacher.