Zehn Menschen bei Hochhausbrand mit Rauchgasvergiftung

Bei einem Hochhausbrand in Ludwigsburg haben zehn Menschen eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Etwa 60 Bewohner mussten das Haus verlassen. Einige wurden von der Feuerwehr mittels Drehleitern über deren Balkone gerettet, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Das Feuer brach am Mittwochabend im Bereich der oberen Stockwerke aus, wie es weiter hieß. Die Ursache war laut Polizei noch unbekannt. Vom vierten Stock an aufwärts seien die Wohnungen nicht mehr zu benutzen. Insgesamt waren den Angaben zufolge sechs Stockwerke stark verraucht.