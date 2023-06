Aktuell Land

Zahl der Bootsdiebstähle am Bodensee auf Rekordtief

Die Zahl der Bootsdiebstähle am Bodensee ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief gesunken. Elf Boote und Motoren seien 2022 gestohlen worden, teilte das Kompetenzzentrum Bootskriminalität Baden-Württemberg (KBK) am Donnerstag in Konstanz mit. In diesem Jahr sei noch kein einziges Boot gestohlen worden, was sehr untypisch für diesen Zeitraum sei, so die Fahnder. Im vergangenen Jahr seien deutschlandweit 140 Sportboote gestohlen worden, das sind vier weniger als 2021. Die Gesamtschadenshöhe liege bei mehr als fünf Millionen Euro. Die Zahlen würden sich auf einem geringen Niveau bewegen.