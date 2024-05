Aktuell Land

Zahl der Übernachtungen gestiegen: Camping boomt

In den ersten Monaten des Jahres haben deutlich mehr Menschen in Baden-Württemberg auf Campingplätzen übernachtet als im Vorjahreszeitraum. Die relativen Übernachtungszahlen sind um 59,1 Prozent gestiegen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Fellbach nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Das seien etwa 120.000 Übernachtungen mehr.