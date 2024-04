Aktuell Land

Zöllner finden Drogen mit Verkaufswert in Millionenhöhe

Zöllner haben mehre hundert Kilogramm Drogen mit einem Straßenverkaufswert von fast 3,3 Millionen Euro in einem Laster auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe gefunden. Das sagte eine Sprecherin des Hauptzollamtes am Samstag. Ein Spürhund hatte geholfen, die knapp 284 Kilo Marihuana und 52 Kilo Haschisch zu entdecken. Sie waren in einer selbst gebauten Konstruktion sowie in einem doppelten Boden im Auflieger versteckt. Die beiden Insassen des Lasters wurden anschließend festgenommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen nannte das Zollamt keine weiteren Details.